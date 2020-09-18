Киевская местная прокуратура № 9 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту кражи, совершенной из квартиры известной украинской спортсменки Яны Клочковой.

Преступление произошло в августе 2020 года на территории Соломенского района столицы.

Неизвестные лица путем подбора ключа открыли дверь квартиры в жилом доме по ул. Кудряшова и похитили вещи, которые принадлежат четырехкратной олимпийской чемпионке. Среди похищенного ноутбук, часы, украшения и другие вещи на общую сумму около 350 тысяч гривен.

При осмотре указанной квартиры правоохранители обнаружили и изъяли следы пальцев рук и отпечатки обуви, по которым в дальнейшем удалось установить личность одного из воров. Им оказался 32-летний гражданин Грузии, без места регистрации и постоянного места жительства на территории Украины.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище, совершенное в крупных размерах).

Сейчас в связи с сокрытием злоумышленника от правоохранительных органов он объявлен в розыск.

Досудебное расследование осуществляет Соломенское управления полиции ГУ ЧП в Киеве.