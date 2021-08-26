Неизвестные ограбили офис общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр», вынеся технику на общую сумму 250 тыс. грн.
Об этом сообщил председатель правления центра, депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах.
«Офис ХАЦ ограбили. Это произошло в выходные. Забрали ноуты, видеотехнику и много другого оборудования. Все это отдельная боль (только мы подходили к совершенствованию формата и снова - 25). Хоть коптера в офисе не было, и то хорошо. Короче, пока у нас технические проблемы, будем выгребать», - написал он в Facebook.
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