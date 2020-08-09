Четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию украинку Яну Клочкову ограбили в ее день рождения.
Информацию об ограблении Клочкова подтвердила в сторис в инстаграм.
Что именно украли у бывшей спортсменки, не сообщается.
Друг спортсменки Тимофей Нагорный на своей странице в Facebook также подтвердил факт ограбления.
«Верю, что правоохранительные органы найдут воров! Верю, что Справедливость есть! Верю в Добро! Надеюсь, добрые люди помогут Яне!» — написал Нагорный.
7 августа Яне Клочковой исполнилось 38 лет.
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