Зеленський скасував стипендії олімпійським чемпіонам

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про припинення виплат державних стипендій окремим спортсменам — чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, йдеться в указі президента України №967/2025, підписаному 17 грудня. Документом скасовано довічні державні виплати низці відомих колишніх спортсменів, серед яких багаторазові олімпійські чемпіони Сергій Бубка та Яна Клочкова.

Кого, крім Бубки та Клочкової, позбавили держстипендій:

яхтсмена Євгена Браславця;

гімнаста Юрія Єрмакова;

стрибуна у воду Іллю Квашу;

плавця Валерія Лозика;

яхтсмена Ігоря Матвієнка;

веслувальницю Інну Фролову.

Сергію Бубці виплати були призначені ще у січні 2004 року, а Яні Клочковій — у липні 2009-го.

Рішення президента пояснюється суспільним резонансом через діяльність та публічну позицію спортсменів після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Сергій Бубка виїхав з України на початку війни та проживає за кордоном; у ЗМІ неодноразово згадувався його бізнес, пов’язаний із тимчасово окупованою територією Донеччини.

Яна Клочкова публічно не засудила агресію РФ та переїхала до тимчасово окупованого Криму, де проживає її родина.

Указ набирає чинності з дня його опублікування і не потребує додаткового затвердження іншими органами влади.

