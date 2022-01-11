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В Киеве на проспекте Победы в Шевченковском районе ограбили журналиста и соучредителя «Громадського радіо» Андрея Куликова.

В комментарии «Детектору медиа» Куликов сообщил, что инцидент произошел в пятницу, 7 января. Журналист отметил, что не связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

«Мое состояние очень нормальное. Уже вчера я вел свою программу «Время года», сообщение полиции появилось только к вечеру, 10 января, на самом деле это произошло еще в пятницу утром. Через полчаса после инцидента я уже был в полиции, правоохранители сработали очень быстро и оперативно», – сказал Куликов.

По данным полиции, двое мужчин подошли к потерпевшему и попросили закурить. Получив отказ, они его избили, отобрали три тысячи гривен, банковскую карту и мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска и бойцы полка полиции особого назначения № 1 в течение нескольких часов установили местонахождение двух грабителей и обнаружили их в одном из хостелов столицы.

Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это ранее судимый за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области и 23-летний житель Волынской области, который находится в статусе обвиняемого за кражу. В настоящее время правоохранители проверяют причастность еще двух человек к совершению данного уголовного преступления.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления.
ForUm

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