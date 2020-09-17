Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении народному депутату от «Слуги народа» Александру Юрченко. В Офисе президента считают, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Его исключили из фракции «Слуга народа».

Беларусь закрыла границу с Польшей и Литвой и усилила охрану за границей с Украиной, заявил президент Александр Лукашенко.

Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на предостережения западных партнеров. Представительство ЕС и посольство США в Украине заявили, что от прозрачности избрания нового руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Украины. Новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры может стать депутат от «Слуги народа» и глава комитета правовой политики Андрей Костин.

По состоянию на 9:00 17 сентября в Украине зафиксировано 3584 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных за сутки.

В ночь на 17 сентября городского голову Харькова Геннадия Кернеса доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине.

Верховная Рада приняла закон, которым урегулированы правоотношения в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами.

Печерский районный суд Киева подтвердил получение от Министерства юстиции Украины поручения английского суда о вручении Петру Порошенко судебной повестки по иску Игоря Суркиса.

Зеленский открыл учения Rapid Trident-2020.