Новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры может стать депутат от «Слуги народа» и глава комитета правовой политики Андрей Костин. Он является основным претендентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в СН.
До избрания в Раду Костин работал адвокатом в Одессе.
Журналисты спросили у него, будет ли он участвовать в конкурсе на должность главного антикоррупционного прокурора. На это Костин ответил уклончиво.
«В прессе встречается масса всяких интересных идей. Интересная идея - это всегда повод над ней поразмыслить», - сказал депутат.
Как ранее сообщал ForUm, 21 августа руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ об увольнении Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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