Новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры может стать депутат от «Слуги народа» и глава комитета правовой политики Андрей Костин. Он является основным претендентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в СН.

До избрания в Раду Костин работал адвокатом в Одессе.

Журналисты спросили у него, будет ли он участвовать в конкурсе на должность главного антикоррупционного прокурора. На это Костин ответил уклончиво.

«В прессе встречается масса всяких интересных идей. Интересная идея - это всегда повод над ней поразмыслить», - сказал депутат.

Как ранее сообщал ForUm, 21 августа руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ об увольнении Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.