также в разделеПолитика
Фракция «Слуги народа» отменила заседание по постановлению о местных выборах
Рада назначила членов конкурсной комиссии для САП 10
Рада приняла закон о бюджетной независимости общин 11
Порошенко вызывают в суд по иску Суркиса 15
В Офисе президента заявили, что Юрченко потерял основания быть нардепом 30
В «Слуге народа» сомневаются, что Юрченко арестуют 17
Венедиктова подписала подозрение Юрченко 30
Зеленский требует от НАБУ, САП и ОГП больше «посадок» коррупционеров 19
Медведчук: Голосование за заявление по Беларуси направлено против интересов Украины 50
Арахамия допускает раскол монобольшинства 20
Источники: Венедиктова подписала подозрение Юрченко 25
Грызлов извинился перед Кравчуком за слова о «территории ОРДЛО» 36
В G7 призвали защитить антикоррупционные органы Украины 17
КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ 34
Партия Медведчука: Провал переговоров в Берлине – результат лжи и манипуляций украинской власти 46
Украина призвала мир усилить давление на РФ из-за отравления Навального 13
Кутуев: Без опыта Медведчука власть не может справиться с вызовами, которые перед ней стоят 31
Рада утвердила экс-регионала Горбаля членом совета НБУ 10

Новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры может стать депутат от «Слуги народа» и глава комитета правовой политики Андрей Костин. Он является основным претендентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в СН.

До избрания в Раду Костин работал адвокатом в Одессе.

Журналисты спросили у него, будет ли он участвовать в конкурсе на должность главного антикоррупционного прокурора. На это Костин ответил уклончиво.

«В прессе встречается масса всяких интересных идей. Интересная идея - это всегда повод над ней поразмыслить», - сказал депутат.

Как ранее сообщал ForUm, 21 августа руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ об увольнении Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8191 грн.
19
Теги