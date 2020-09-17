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Беларусь закрыла границу с Польшей и Литвой и усилила охрану за границей с Украиной, заявил президент Александр Лукашенко на женском форуме «За Беларусь».

«Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил - полармии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», - приводит слова Лукашенко Интерфакс.

Он добавил, что вынужден в последние дни вместе с президентом России Владимиром Путиным выстраивать общую защиту Союзного государства.

Ранее Беларусь была единственной страной, которая не закрывала границы в связи с пандемией коронавируса.
ForUm

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