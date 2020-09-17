Президент Владимир Зеленский отмечает, что учения Rapid Trident – это не только очередной этап совершенствования военного мастерства, но и важный шаг на пути к евроатлантической интеграции нашего государства. Об этом он заявил во время выступления на открытии учений в Международном центре миротворчества и безопасности в пределах рабочей поездки во Львовскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.









































«В мире сегодня, пожалуй, нет человека, который бы не знал, что государство Украина, как никто другой, хочет мира и завершения войны на востоке Украины. И мы делаем для этого все от нас зависящее. Долгожданный мир, возвращение всех наших людей и возвращение всех наших территорий было, есть и всегда будет моим приоритетом», - сказал Президент.

«Так же моим приоритетом является современная, оснащенная и боеспособная украинская армия. Ведь именно она - наша армия - сможет быть гарантом дальнейшей безопасности, мирного сна граждан и свободного развития независимой Украины», - добавил он.

Однако, по словам Зеленского, во время встреч с международными лидерами он всегда подчеркивает, что война в Донбассе - это угроза не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира.

«Наши партнеры абсолютно солидарны со мной в этом вопросе. Именно поэтому мы объединились для преодоления нынешних вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них», - отметил глава государства.

Одним из таких механизмов президент назвал интеграцию Украины в НАТО и напомнил, что в начале недели он утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, согласно которой членство в НАТО является стратегическим курсом государства.

«Максимально быстро мы должны достичь совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств Альянса. А также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО», - подчеркнул Зеленский.

По убеждению президента, эти учения - не только очередной этап совершенствования военного мастерства, но и важный шаг на пути к евроатлантической интеграции нашего государства, ведь они усилят оперативные возможности наших войск, улучшат уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных сил Украины, США и других членов и партнеров НАТО.

«Уверен, что и украинские военные передадут международным коллегам уникальный боевой опыт, приобретенный ими с началом войны в 2014 году. А кроме этого, обучение сделают отношения между военными стран-участниц еще более крепкими и еще более дружественными», - отметил он.

Глава государства поблагодарил всех нынешних участников учений и международных партнеров за неизменную поддержку Украиной и помощь для усиления боеспособности украинской армии.

«Верю, что Rapid Trident - 2020 поможет каждому из вас усовершенствовать умения и навыки, станет хорошим фундаментом и стимулом в вашей дальнейшей службе», - резюмировал президент.

После завершения торжественной части Глава государства ознакомился с проведением практических занятий в рамках учений с участием подразделений 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Украинско-американские командно-штабные учения Rapid Trident-2020 являются продолжением серии учений «Щит мира», начатых в 1995 году в пределах двустороннего сотрудничества между Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и Национальной гвардией штата Калифорния (США), с широким привлечением представителей вооруженных сил других стран. В 2020 году в учениях принимают участие 4013 человек. Срок проведения учений: 16-25 сентября.