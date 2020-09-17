Печерский районный суд Киева подтвердил получение от Министерства юстиции Украины поручения английского суда о вручении Петру Порошенко судебной повестки по иску Игоря Суркиса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда.
Отмечается, что судебное заседание по делу назначено на 21 сентября 2020 года. Следственный судья - Соколов А.М.
«В случае неявки в суд без полномочных причин лица, которое надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте судебного заседания, в котором должны быть вручены вызов в суд или другие документы по поручению иностранного суда, такие документы считаются врученными», - говорится в сообщении.
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