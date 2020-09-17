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Представительство ЕС и посольство США в Украине заявили, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Такое заявление синхронно появилось в официальных Twitter обоих посольств, пишет Европейская правда.

«ЕС и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка», - говорится в сообщении.

 

 

Напомним, сегодня, 17 сентября, Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на предостережения западных партнеров.

В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех – совет прокуроров.

В Европарламенте уже заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП. 

Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.
ForUm

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