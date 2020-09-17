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Верховная Рада приняла закон, которым урегулированы правоотношения в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами, сообщает пресс-служба ВР.

За Закон «О внесении изменений в статью 19 Закона Украины «О лекарственных средствах» относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами» проголосовали 258 народных депутатов.

Законом урегулированы правоотношения в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами и обеспечение защиты конечного потребителя от таких рисков, как несоблюдение условий хранения и перевозки лекарственных средств; нарушение процедуры обращения лекарственных средств, включая возможность попадания к пациенту некачественных или фальсифицированных средств; увеличение процента случаев самолечения и, как следствие, негативного влияния на здоровье конечного потребителя; отсутствия надлежащей фармацевтической опеки по отношению к потребителю; неконтролируемое и незаконное вмешательство условных сервисов и посторонних лиц в процесс доставки лекарств, которые не имеют права ее осуществлять с целью их имплементации в национальном законодательстве и адаптации регулирования данного процесса в соответствии с законодательством ЕС.
ForUm

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