Президент Владимир Зеленский требует от Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора быстрее и продуктивнее разоблачать коррупционеров во власти. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Это же просто. Правда? И мы как раз об этом публично договаривались, что традиционно коррупционного «если зашел на должность, то можешь немного брать в карман государственного, она не обеднеет» больше не будет. Может, кто-то не услышал? Поэтому еще раз. Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл - сядешь, если брал взятку - сядешь. Исключений из этого правила не может быть - для любого лица в нашем государстве. Здесь нет больше «крыш», прикрытия, административных возможностей», – отметил он.

По словам президента, очень долго классическая политическая и бизнес-система в Украине строилась именно на таких циничных исключениях - чтобы «нужные люди» могли закрыть любые дела. «Многие из таких «исключений» каждый украинец знает даже по фамилиям. Они стали политическим бомондом в стране за эти 28 лет. Если бы в 2019-м не отменили уголовную ответственность за незаконное обогащение, фактически амнистировав тысячи коррупционеров, сейчас в тюрьмах можно было бы организовывать большие ток-шоу - были бы очень солидные спикеры. Которые, не сомневаюсь, очень красиво рассказывали нам о том, как надо любить страну», – подчеркнул Зеленский.

«Когда мы шли на выборы, мы обещали народу, что старые коррумпированные времена закончатся. Что исключений не будет, особых нет, оправдания не принимаются. Забыли? Так быстро? Почему до сих пор кто-то считает, что он лично может попытаться стать «исключением» из этого обещания и вести себя столь вызывающе? Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили - за взяточничество будет очень больно», – заявил он.

«Надеюсь также на то, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис генерального прокурора все же услышат общество и поэтому будут работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти. Не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывает результат. Конкретный. Или нет? Или мы много хотим? Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом - тишина. Это же о приговорах - о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А поэтому - больше правоохранительной конкретики. Больше показательных «посадок». Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит», – подытожил Зеленский.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа» Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу. В НАБУ утверждают, что подготовили проект подозрения Юрченко, но не могут его вручить нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктов.

Бюро призвало генерального прокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение нардепу. Однако она заявила, что оснований для объявления о подозрении Юрченко пока недостаточно.