Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

«По состоянию на 29 июля 2019 Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушениях работает в штатном режиме, а его публичная часть доступна по ссылке https://corruptinfo.nazk.gov.ua/», - говорится в сообщении.

Кроме того, НАПК в рамках проведения специальной проверки лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском способом и в рамках действующего законодательства осуществляет такую ​​проверку наличия в Реестре сведений о кандидата.

«Особенность Реестра, который ведется НАПК, заключается в основных принципах его функционирования: удобство, прозрачность, доступность, внедрение которых позволило вывести взаимодействие между государством и гражданами на новый, более высокий уровень, создать благоприятные условия субъектам бизнеса в части сокращения времени (до 5 минут) на получение справки о наличии/отсутствии сведений о них в указанном Реестре», - отмечается в сообщении.

Для этого в Реестре предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения физическими и юридическими лицами-участниками публичных закупок вышеуказанной информационной справки, чем исключена коррупционная составляющая.

С начала работы реестра самостоятельно сформированы и полученные физическими/юридическими лицами 43713 таких справок.

В то же время НАПК предоставило 580 выписок из Реестра по обращению в установленном порядке физических лиц.

За период ведения Реестра в рамках проведения специальной проверки, предусмотренной статьями 56 и 57 Закона Украины «О предотвращении коррупции», НАПК осуществило проверку сведений о 3724 лицах, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Всего с начала работы реестра обработано 6210 электронных копий судебных решений, на основании которых в Реестр внесены сведения о:

- 2262 лицах, которые судом признаны виновными и привлечены к уголовной или административной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений;

- 217 лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение связанных с коррупцией правонарушений.

Напомним, 29 июля сообщалось, что в Украине закрыли реестр коррупционеров.

В Минюсте заявили, что Реестр лиц с февраля ведется и наполняется Национальным агентством по предотвращению коррупции, заявили в Минюсте.