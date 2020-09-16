Партия «Европейская солидарность» заявила о поддержке действующего городского головы Виталия Кличко, на местных выборах 25 октября. Об этом, как сообщает сайт «ЕС», заявил председатель Киевской городской организации партии Владимир Прокопив.

«В 2015 году наша команда делегировала на должность киевского городского головы Виталия Кличко. Именно тогда Петр Порошенко начал курс на децентрализацию. Это существенно увеличило бюджет Киева. Децентрализация открыла перспективы для реализации многих амбициозных программ, которые изменили наш город к лучшему. Эти изменения были бы невозможны без существенного расширения базы местного самоуправления, на которое пошел Порошенко. Мы поддерживаем действующего мэра, который реализовывал политический курс пятого президента Украины», - сказал Прокопив.

Как сообщал ForUm, список «Европейской солидарности» на выборах в Киевсовет возглавила Марина Порошенко, супруга пятого президента Украины, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, в 2018-2019 годах - председатель Украинского культурного фонда.

5 июня «Европейская солидарность» заявляла, что хочет выдвинуть кандидатуру Виталия Кличко на выборах в Киеве, тогда действующий мэр отказался, заявив, что поведет команду «УДАР» на местных выборах, в частности в Киевсовет.