Марина Порошенко возглавила список партии «Европейская солидарность» на выборах в Киевсовет, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

Марина Порошенко – врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, много лет занимается гуманитарной сферой и развитием инклюзивного образования, в 2018-2019 гг. – председатель Украинского культурного фонда.

«Знаю, что первый вопрос, который я услышу, будет: почему я иду в политику? В первую очередь я - гражданка своей страны, которую очень люблю. И мне не безразлично - как дальше будет развиваться Украина и что будет происходить в ее столице, в Киеве», - отметила Порошенко.

«На протяжении 5 лет как первая леди я реализовывала очень многих социальных и гуманитарных проектов. Все началось с инклюзии. Чтобы понять, как раньше жили дети с особыми образовательными потребностями - представьте себе жизнь на постоянном пожизненном карантине. Когда мы начинали свою работу - в общеобразовательных школах по всей стране обучалось менее 3 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. А в этом году в школы пошли более 24 тысяч таких детей», - рассказала она.

Порошенко также напомнила, что в 2018 году удалось посмотреть и обновить государственные строительные нормы, учитывая европейские стандарты и лучшие примеры европейских столиц.

«И мое решение баллотироваться в Киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы все эти новые нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь», - отмечает Порошенко.

Она привела в пример архитектурной доступности Театр на Подоле. «Он построен нашим Фондом за благотворительные средства и является единственным новым театром, который открылся в Киеве со времени провозглашения независимости.