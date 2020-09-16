Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество продолжить скоординированное давление на РФ из-за оппозиции Алексея Навального отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок», сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Украина с беспокойством восприняла заявление правительства ФРГ о результатах анализа биологических проб одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального. Это может свидетельствовать о причастности правительства РФ к противоправным действиям с применением боевого химического вещества из группы «Новичок» в нарушение Конвенции о запрещении этого вида оружия массового уничтожения», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Украина полностью доверяет результатам глубокого анализа биологических проб Навального, осуществленных лабораторией Бундесвера, а также независимым исследованиям профильных лабораторий во Франции и Швеции, которые беспрекословно подтвердили отравление, вызванное применением боевой химического вещества нервно-паралитического действия. «Мы также приветствуем привлечение к расследованию этого случая Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ожидаем результаты соответствующих анализов, которые должны поступить от определенных лабораторий ОЗХО», – заявили в министерства.

«Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права и должно быть строго осуждено. Ответственные за такое грубое нарушение Конвенции о запрете химического оружия должны быть наказаны», – подчеркнули в МИД.

«Учитывая большую вероятность причастности к отравлению РФ, Украины обращается к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ с тем, чтобы она прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право путем агрессии против собственных граждан и других государств», – сказано в сообщении.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы «Новичок».

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки.