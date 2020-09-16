Александр Лукашенко поручил правительству Беларуси связаться с Украиной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на Родину», - заявил она.

«Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью на COVID это никак не повлияло», - добавила Эйсмонт.

По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска «Новые Яриловичи».

15 сентября с целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Позже кроме Черниговской области, сотрудники Государственной пограничной службы Украины наблюдают попытки групп иностранных граждан попасть на территорию нашего государства напротив пункта пропуска «Дольск» в Волынской области.