МЗС звернулося до хасидів із проханням відмовитися від паломництва до Умані

Міністерство закордонних справ України закликало прочан-хасидів утриматися від поїздок до Умані на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана через високі безпекові ризики, пов'язані з триваючою російською агресією.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою МЗС.

У відомстві наголосили, що повномасштабна війна, регулярні ракетні та дронові атаки Росії, диверсії й інші загрози не дають можливості гарантувати належний рівень безпеки іноземним громадянам, які планують відвідати Україну.

У МЗС також нагадали, що в країні продовжує діяти воєнний стан. Якщо паломники все ж вирішать приїхати до Умані, їм доведеться дотримуватися комендантської години, враховувати обмеження на пересування, посилені заходи безпеки та заборону на проведення масових заходів. За порушення встановлених правил можуть застосовуватися передбачені законом заходи.

Окрему увагу у міністерстві звернули на логістичні та гуманітарні труднощі. Наземні пункти пропуску та транспортна інфраструктура працюють із підвищеним навантаженням, а через російські обстріли можливі затримки руху. Крім того, в Умані недостатньо укриттів для одночасного перебування великої кількості людей, а також обмежені можливості системи охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги у разі надзвичайних ситуацій.

Для отримання додаткової інформації іноземним громадянам рекомендують звертатися до Національної поліції, ДСНС, Державної прикордонної та Митної служб, а також до Черкаської обласної військової адміністрації та Уманської міської ради. Тим, хто все ж планує паломництво, радять заздалегідь ознайомитися з порядком сплати туристичного збору.

Щороку на Рош га-Шана до Умані прибувають десятки тисяч хасидів, які відвідують могилу рабі Нахмана — засновника брацлавського хасидизму. Попри повномасштабну війну, паломництво триває. Торік, за даними української влади, до міста приїхали понад 35 тисяч прочан.