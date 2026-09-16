Рекордні мільйони від паломників на Рош га-Шана отримав бюджет

До Умані на святкування Рош га-Шана цього року приїхали близько 50 тисяч паломників. За попередніми підрахунками міської влади, вони сплатили близько 25 млн грн туристичного збору.

Ця сума є рекордною не лише за роки повномасштабної війни. Водночас туристичний збір — лише частина коштів, які паломники залишають в українській економіці, повідомив головний рабин України Моше Асман.

Асман зазначив, що додаткові витрати охоплюють оренду житла та готелів, транспорт, харчування, покупки в магазинах і ресторанах, а також оплату різноманітних послуг. За його словами, економічний ефект від приїзду десятків тисяч людей відчувають також місцеві мешканці.

На тлі обговорень поведінки окремих паломників в Умані головний рабин України також закликав не поширювати негативне ставлення на всіх представників спільноти. Він визнав, що серед десятків тисяч гостей можуть бути люди, які поводяться неналежно, однак наголосив на необхідності оцінювати конкретні випадки, а не робити висновки про всіх паломників. «Критикуйте конкретну погану поведінку — це нормально і правильно. Але не перетворюйте її на ненависть до цілого народу», — закликав Асман.

Як повідомляло раніше ForUa, у лісосмузі поблизу Умані під час святкування Рош га-Шана виявили тіло 44-річного громадянина Великої Британії.