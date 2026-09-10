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Суспiльство

Святкування Рош га-Шана: До Умані вже прибули близько 30 тис. хасидів

Святкування Рош га-Шана: До Умані вже прибули близько 30 тис. хасидів

До Умані вже прибули майже 30 тисяч прочан для святкування Рош га-Шана, серед них понад 3 тисячі жінок і дітей. Про це у Телеграмі повідомила Об’єднана єврейська община України.

«Понад 3 000 жінок і дітей прибули до Умані для святкування Рош га-Шана в цьому році. ...Загальна кількість прочан, які вже прибули до міста, становить близько 30 000 осіб», - йдеться в дописі.

Раніше ForUA повідомляв, що в Умані посилили охорону під час паломництва хасидів.

Рош га-Шана цьогоріч розпочнеться увечері 11 вересня і завершиться ввечері у неділю, 13 вересня. За юдейським календарем це буде новий 5787 рік.

Фото: Об’єднана єврейська община України

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

УманьпаломникиРош га-Шанахасиди
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