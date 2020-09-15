Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно упрощения условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах», которым отменяется предоставление справки о несудимости при регистрации кандидатов на местные выборы, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №3995 проголосовали 325 народных депутатов.

Целью Закона является упрощение условий регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 и более тысяч).

Законом изъят пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса Украины, который требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах, установив для всех кандидатов одинаковые условия для подтверждения несудимости путем указания об этом сведений в автобиографии.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Украине стартовал процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы.