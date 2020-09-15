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Следствие по делу об избиении бывшего узника Кремля Владимира Балуха рассматривает четыре версии произошедшего. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший политзаключенный Кремля и журналист Роман Сущенко.

Он рассказал, что 14 сентября его пригласили в следственный отдел полиции дать показания по делу нанесения тяжких телесных повреждений Белуху. «Вопросы были по существу. Следствие интересовали мельчайшие детали. Судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия. Рассматриваются четыре основные версии. Несчастный случай, хулигантство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений Владимиру», – написал Сущенко.

«Отдельные обстоятельства этого драматического инцидента свидетельствуют о маловероятности несчастного случая, хотя его версию не исключают. Остальные версии остается рабочими и отрабатываются», – подчеркнул он.

По словам Сущенко, судебно-медицинская экспертиза не завершена и от ее выводов зависит успех расследования. «К сожалению, медицинская карточка и другие данные Владимира Балуха остались в оккупированном Крыму и их отсутствие затрудняет выяснение важных физических сведений, которые могли бы пролить свет по делу», – отметил он.

«Не добавляет оптимизма для объективного расследования обстоятельство, что в ночь с 7 на 8 сентября в Киеве был ливень. Ее последствия значительно усложнили получение необходимых вещественных и других доказательств. Несмотря на это, следствие выяснило большинство обстоятельств вечера, нашло свидетелей и провело необходимые следственные действия. Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания. Надеюсь на лучших украинских врачей», – подытожил Сущенко.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).
ForUm

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