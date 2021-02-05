Известный украинский журналист, бывший узник Кремля, первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко станет кандидатом в народные депутаты от партии «Европейская Солидарность» на довыборах в 197 округе на Черкасщине. Об этом сообщил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Сущенко возглавляет партийную ячейку на Черкасщине, работает над развитием и очисткой партии, говорит Порошенко. «Его избрали первым заместителем председателя областного совета. Роман хорошо знает проблемы черкасского края и поэтому принесет в парламенте много пользы – в том числе и жителям области. Именно поэтому наша партия приняла решение выдвинуть Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты, как только будут объявлены довыборы в Черкасской области», - объясняет Порошенко.

«Иду на выборы, чтобы работать для людей, защищать интересы общин и отечества именно с командой «Европейской Солидарности», - отметил Сущенко.

Романа Сущенко, который с 2002 года являлся корреспондентом агентства «Укринформ» во Франции, задержали в Москве сотрудники ФСБ России в октябре 2016 по обвинению в работе на военную разведку Украины. Украинские спецслужбы это отрицали, а правозащитники назвали дело против него политически мотивированным. Сущенко дали 12 лет за решеткой.

7 сентября 2019 между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.