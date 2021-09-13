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Партия «Европейская солидарность» выдвинула бывшего политузника Кремля Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты на довыборах в округе №197 Черкасской области.

Об этом заявил лидер политсилы Петр Порошенко на брифинге 13 сентября, сообщает «Украинская правда».

Порошенко объявил решение съезда партии.

Кандидатом от «Евросолидарности» в округе №184 в Херсонской области станет аграрий депуутат Херсонского облсовета от «ЕС» Игорь Йосипенко.

Довыборы в этих округах пройдут 31 октября.

 
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