В пункте пропуска «Новые Яриловичи» на границе Украины и Беларуси полторы тысячи хасидов пытаются попасть в Украину на празднование Рош ха-Шана, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко встретился с паломниками и призвал их уважать законы Украины и правила пересечения границы.

«Каждое государство имеет свои законы и обязанность каждого гражданина, как Украины, так и иностранцев, соблюдать эти законы», – подчеркнул он.

По состоянию на утро 15 сентября, по имеющейся у ГПСУ информации, между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко осознавая об ограничении въезда иностранцев, введенные с целью недопущения распространения по территории Украины коронавирусной инфекции.

Движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска «Новые Яриловичи» остается ограниченным.

ГПСУ привлекла к работе резервы и взаимодействует с Нацполицией и Нацгвардией для контроля ситуации.

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля выступило против проведения традиционного паломничества хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом.

Правительство Украины поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

По данным МВД, В этом году Умань посетят 3000 паломников.