В этом году Умань для празднования Рош ха-Шана посетят 3000 паломников. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания с участием председателя Нацполиции Игоря Клименко, мэра Умани Александра Цебрия, а также представителей Министерства иностранных дел и Министерства культуры и информационной политики, сообщает пресс-служба МВД.

«По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжало 30-40 тысяч человек, в этом году в связи с всемирной пандимией город посетят около 3000 человек. Все паломники, прибывшие в Украину после введенного правительством временного запрета на въезд иностранцев пройдут тесты на COVID-19», - сказал Аваков.

По словам министра, во время Рош ха-Шана в Умани будут введены технические ограничения.

«Мы понимаем все риски, связанные с празднованием Рош ха-Шана. Подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани. Мы сделаем все возможное, чтобы эти мероприятия прошли спокойно и безопасно», - добавил Аваков.

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля выступило против проведения традиционного паломничества хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом.

Правительство Украины поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.