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Мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Уважаемые уманчане, я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блок-постами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять ТЕБ и ЧС города Умани. Я хочу услышать ваше отношение к этому, как вы будете относиться, когда на период Рош ха-Шана мы сделаем такие предохранительные меры», - сказал он в видеообращении.

Цебрий отметил, что отправится в Киев для обсуждения этой ситуации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я убежден в том, что господин президент не знает об этой ситуации, и думаю, что он не проинформирован достаточно своими так называемыми слугами народа. Потому я сейчас выезжаю в город Киев, под Офис президента, и буду ждать там до того момента, пока со мной действительно не пообщаются, и лично президент от меня персонально не узнает, какая ситуация в городе Умани, не узнает ваши, уманчане, настроения», - заявил мэр.

Он сообщил, что был приглашен на заседание государственной комиссии ТЕБ и ЧС, а также напомнил, что на заседании 11 августа комиссия приняла решение о возможности присутствия на территории города во время празднования Рош ха-Шана от 5-ти до 10-ти тысяч паломников.

«Я думал, что нас услышали, нас поняли и к нам будут прислушиваться. Поэтому я думал, что сегодня будет принято единственно правильное решение – об ограничении визита на территорию города паломников-хасидов и отказе от традиционного проведения Рош ха-Шана. Но я ошибался. На этом заседании было озвучено главой, что решение уже принято и корректировке оно не подлежит», - пояснил Цебрий.

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля выступило против проведения традиционного паломничества хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань прибыли более 30 тыс. паломников. В этом году Рош ха-Шана начнется 18 сентября.
ForUm

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