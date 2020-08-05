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Министерство здравоохранения Израиля выступило против проведения традиционного паломничества хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом завил директор департамента по международным отношениям МЗ Израиля Ашер Шальмон, сообщает DW.

«Наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие не следует разрешать из-за собрания 30 тысяч человек. Единственный способ остановить это - украинские органы власти должны принять надлежащие меры», - сказал он.

Как передает издание Тimes of Іsrael, ранее главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что украинское правительство разрешило по крайней мере пяти тысячам человек посетить ежегодное паломничество в Умань. Эта цифра может быть увеличена до восьми тысяч, но паломники должны носить маски в людных местах и ​​воздерживаться от собраний в более 30 человек.

DW направила запрос в Министерство иностранных дел Украины относительно разрешения или запрета въезда паломников в Умань, однако пока не получила ответа. В июле в украинском МИД решили, что из-за пандемии коронавируса прибытие десятков тысяч паломников в город Умань в этом году невозможно.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань прибыли более 30 тыс. паломников. В этом году Рош ха-Шана начнется 18 сентября.
ForUm

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