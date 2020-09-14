Министерство финансов Украины не приводило консультации с Верховной Радой при подготовке проекта государственного бюджета страны на 2021 год. Об этом сообщил народный депутат фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

«К сожалению, Министерство финансов в этом году приняло непонятную политику, предварительные консультации с комитетом по вопросам финансов, насколько мне известно, и с комитетом по вопросам бюджета в отношении проекта бюджета не проводило», - сказал Гетманцев журналистам у здания Верховной Рады.

Глава комитета заявил, что документ будет подан в Раду во вторник, 15 сентября.

Он также сообщил, что в повестке дня Кабинета министров, помимо проекта госбюджета на 2021 год, - законопроект об изменениях в Налоговый кодекс.

«Это так называемый ресурсный законопроект, которым предусматривается пересмотр в сторону увеличения некоторых ставок налогов и введение некоторых правил налогообложения», - сказал депутат.

По его словам, согласно действующему законодательству, принимать такие изменения в Налоговый кодекс можно не менее чем за полгода до начала нового бюджетного года.

«На сегодня, без каких-либо предварительных консультаций, мы видим такой законопроект в повестке дня Кабинета министров. Я не уверен, что будет у нас поддержка, но уверен, что бюджет рассчитан на базе этого законопроекта, чего не было ранее, и что мы не можем воспринять», - добавил председатель комитета.

Гетманцев заявил, что информация о документе появилась в прессе, и потому он пока не может комментировать то, какие налоги предлагает повысить Кабмин.

«Моя личная позиция состоит в том, что мы не должны принимать до Нового года, «под елку», бизнесу то, что будет его обременять», - сказал нардеп.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.