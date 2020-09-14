также в разделеПолитика
Комитет рекомендует Раде принять закон о разведке
Кабмин утвердил порядок проведения выборов 7
Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС о получении €1,2 млрд 9
Тихановкая: Договоренности Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы 20
Богдана допрашивали в ГБР по делу «вагнеровцев» 30
У Зеленского появились вопросы к Петрашко 21
ГБР: Богдан заявил, что не имеет никаких подтверждений возможной госизмены чиновников 23
Долгачев: Новые партии вслед за Медведчуком повторяют тезис про опытных политиков 48
Медведчук: Рецепт спасения украинской экономики – восстановление торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ 53
Кулеба зовет Сийярто встретиться на Закарпатье 16
Фокин попал в ТКГ после того, как внучка познакомила его с Ермаком 34
Ермак: Украина не обещала менять постановление о местных выборах 23
ЦИК: Проголосовать на местных выборах смогут даже жители красных карантинных зон 18
ОПЗЖ обвиняет Ахметова и мэра Мариуполя в нападениях из-за их страха потерять власть 120
МИД осудил проведение «выборов» в оккупированном Крыму 21
Разумков исключил роспуск Рады 24
Глава Черниговской ОГА подал в отставку 18
Фокин не придет на заседание комитета Рады 16

Министерство финансов Украины не приводило консультации с Верховной Радой при подготовке проекта государственного бюджета страны на 2021 год. Об этом сообщил народный депутат фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

«К сожалению, Министерство финансов в этом году приняло непонятную политику, предварительные консультации с комитетом по вопросам финансов, насколько мне известно, и с комитетом по вопросам бюджета в отношении проекта бюджета не проводило», - сказал Гетманцев журналистам у здания Верховной Рады.

Глава комитета заявил, что документ будет подан в Раду во вторник, 15 сентября.

Он также сообщил, что в повестке дня Кабинета министров, помимо проекта госбюджета на 2021 год, - законопроект об изменениях в Налоговый кодекс.

«Это так называемый ресурсный законопроект, которым предусматривается пересмотр в сторону увеличения некоторых ставок налогов и введение некоторых правил налогообложения», - сказал депутат.

По его словам, согласно действующему законодательству, принимать такие изменения в Налоговый кодекс можно не менее чем за полгода до начала нового бюджетного года.

«На сегодня, без каких-либо предварительных консультаций, мы видим такой законопроект в повестке дня Кабинета министров. Я не уверен, что будет у нас поддержка, но уверен, что бюджет рассчитан на базе этого законопроекта, чего не было ранее, и что мы не можем воспринять», - добавил председатель комитета.

Гетманцев заявил, что информация о документе появилась в прессе, и потому он пока не может комментировать то, какие налоги предлагает повысить Кабмин.

«Моя личная позиция состоит в том, что мы не должны принимать до Нового года, «под елку», бизнесу то, что будет его обременять», - сказал нардеп.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».  

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
5467 грн.
6
Теги