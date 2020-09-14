Проект Государственного бюджета на 2021 год, который на сегодняшнем заседании утвердил Кабинет Министров, предусматривает, что Украина направит на погашение и обслуживание государственного долга 599,8 миллиарда гривен.



Об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко, передает УНИАН.

Согласно презентации бюджета, 439,3 миллиарда гривен будет направлено на погашение госдолга, а 160,5 миллиарда гривень - на обслуживание.

Из указанных почти 600 миллиардов гривен расходов на обслуживание и погашение госдолгов 2,4 миллиарда гривен составляют выплаты по официальным займам, 43,8 миллиарда гривен - по займам международных финансовых организаций, 112,3 миллиарда гривен - по коммерческим займам. Еще 112 миллиардов гривен - выплаты по облигациям государственного займа в иностранной валюте, 328,6 миллиарда гривен - выплаты по ОВГЗ в гривне.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар.