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Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Несмотря на постоянный рост тарифов ЖКХ, финансирование субсидий сократилось на 8,8 миллиарда гривен, пишет Today.ua.

Госбюджет на 2022 год содержит ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни украинского общества и экономики. В документе на 2022 год заложен среднегодовой курс доллара США на уровне 28,6 и 28,7 гривен. При этом, общая потребительская инфляция до конца будущего года составит 6,2%.

Из приятного: с 1 октября 2022 года минимальную зарплату повысят на 200 гривен, до 6700 гривен в месяц. Прожиточный минимум повысят с 1 января до 2393 гривен, с 1 июля – до 2508 гривен, с 1 декабря – до 2589 гривен. Минимальная пенсия вырастет на 8,2%.

Однако, коммунальные субсидии, которые помогают выживать тысячам украинских семей, в 2022 году урежут. Так, если в 2021 году на финансирование программы в госбюджет было заложено 47,2 миллиарда гривен, то в 2022 году на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату ЖКХ выделят только 38,4 миллиарда гривен, это на 8,8 миллиарда меньше, хотя коммунальные тарифы будут расти.
ForUm

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