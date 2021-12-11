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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» № 1928-IХ, который Верховная Рада приняла 2 декабря 2021 год

Об этом сообщает Офис президента, пишет UAPROM.info.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2022 год определены в сумме 1 трлн 323,9 млрд грн (что на 9,7%, или 117,2 млрд грн больше запланированных на 2021 год), расходы – на уровне 1 трлн 499,4 млрд грн (что на 4,2%, или на 61,1 млрд грн больше, чем на текущий год).

Предельный объем дефицита госбюджета установлен в размере 188,8 млрд грн (3,5% ВВП).

Закон предусматривает поэтапный рост прожиточного минимума на 8,2%. Так, для трудоспособных лиц с 1 января 2022 года он будет составлять 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн.

Также в документе предусмотрено повышение минимальной заработной платы с 1 октября 2022 года до 6700 грн.

На развитие сети и содержание автомобильных дорог государственного значения планируется выделить 42,2 млрд грн; на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах – 24,6 млрд грн.

На обновление подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок заложено 5,2 млрд грн; на развитие аэропортов – 3,55 млрд грн; на развитие городского пассажирского транспорта – 1 млрд грн.

Закон вступает в силу 1 января 2022 года.
ForUm

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