Проект государственного бюджета на 2021 год является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Проект основного финансового документа страны является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности. Основное внимание: поддержка граждан и бизнеса, новый толчок развитию регионов, продолжение обновления инфраструктуры. В проекте бюджета увеличены как социальная составляющая, так и расходы развития. Правительство рассчитывает на конструктивное сотрудничество с парламентом и оперативное принятие этого документа», - отметил он.

«Проект бюджета-2021 является реалистичным и сбалансированным, основывается на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года. По сути это бюджет возможностей для развития экономики и поддержки наших граждан и бизнеса в условиях «перезапуска» экономики после удара пандемии коронавирусной болезни», - прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».