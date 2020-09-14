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Киев ведет переговоры о приобретении оборудования и запуске в работу еще одной лаборатории для исследования тестов на COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Поскольку Киев постоянно увеличивает количество тестирований, нам нужны лабораторные мощности для исследования тестов. Город ведет переговоры о приобретении оборудования и запуске в работу еще одной лаборатории. Это позволит несколько разгрузить работу лабораторий в коммунальных медучреждениях и лабораторного центра», - отметил мэр.

Он сообщил, что показатель тестирования в Киеве – самый высокий в Украине и составляет 217 тестов на 100 тысяч жителей.

Всего с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовано более 112 600 образцов биоматериала методом ПЦР. Методом ИФА - на выявление антител - сделали около 21 тыс. тестов. Исследуют образцы также и в частных и государственных клиниках.

«В столице активно работают и мобильные бригады медиков, которые отбирают биоматериал для анализа на коронавирус у пациентов дома. За прошедшую неделю бригады отобрали 6225 образцов. А всего с начала своей работы - более 67 тысяч», - добавил Кличко.

На сегодня в Киеве подтверждено 17 429 случаев коронавируса.
ForUm

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