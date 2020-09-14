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У 168 жителей Киева обнаружили за прошедшие сутки заболевания коронавирусом. Трое заболевших скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«За прошедшие сутки в Киеве выявили у 168 человек. Три человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 272 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 17 429, - сказал Кличко. - Такое уменьшение количества выявленных случаев медики объясняют тем, что в выходные дни работают не все лаборатории, где исследуют тесты».

В больницы столицы попали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 45 человек. Всего коронавирус преодолели 5326 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 48, Оболонском - 20, Соломенском районе - 16 случаев», - отметил Кличко.

По состоянию на утро 14 сентября в Украине обнаружено 156 797 случаев COVID-19, за последние сутки – 2462. 
ForUm

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