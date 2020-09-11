Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что уже вернулся в Киев и в понедельник придет на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом он написал в Facebook.

«Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят), получил повестку на допрос в ГБР. Буду чрезвычайно рад пообщаться с ними, а до этого приглашаю журналистов встретиться возле ГБР в 10 в понедельник», - заявил он.

В своем Телеграмм-канале Богдан опубликован скан-копию повестки, где уточняется, что его вызывают в ГБР 14 сентября на 11:00.

Как сообщал ForUm, 10 сентября ГБР сообщило, что вызывает Богдана в качестве свидетеля для проведения следственных действий и проверки озвученных им в интервью Дмитрию Гордону слов относительно возможных договоренностей с российскими чиновниками по Крыму.

Ранее в тот день Богдан заявил, что покинул территорию Украины якобы из-за угроз.