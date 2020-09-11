Подконтрольный Кремлю «глава» Крыма Сергей Аксенов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении организаторов водной блокады Крыма.

«Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека. Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет», - приводит слова Аксенова ТАСС.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что намеренное введение Киевом водной блокады Крыма может расцениваться как нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах.

В Симферополе и 39 ближайших населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов ввели график подачи воды с 24 августа. Большинство домохозяйств получают воду только утром и вечером.

Основные источники воды для крымской столицы - три водохранилища: Симферопольское емкостью 36 млн кубометров, Партизанское на 34 млн кубометров и Аянское на 3,9 млн кубометров. Два первых сейчас заполнены примерно на 20%. Водопотери в сетях полуострова достигают, по разным данным, от 50 до 80%.

Режим ЧС в городе вводить не собираются, закрывать автомойки и учреждения общепита – пока тоже.

До аннексии Крыма Россией Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей полуострова в пресной воде. Затем Украина перекрыла канал.