Для жителей Симферополя и ближайших 39 населенных пунктов водят поэтапные ограничения подачи воды из-за обмеления водохранилищ, сообщил гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«В 00:00 по Москве с воскресенья на понедельник - с 23 на 24 августа - мы снижаем подъем воды с водохранилищ на небольшую величину... Прекращается горячее водоснабжение по всему городу», - сказал Баженов в эфире гостелеканала «Крым 24» в четверг, передает Интерфакс.

По его словам, это позволит снизить ежесуточное потребление воды городом со 160 тыс. кубометров до 140. На втором этапе - 31 августа - этот показатель будет снижен еще на 20 тыс. кубометров за счет прекращения подачи воды ночью.

С 7 сентября жители Симферополя смогут пользоваться центральным водоснабжением только по часам: 2-3 часа утром и 3-4 вечером. Таким образом, город будет потреблять 100 тыс. кубометров в сутки.

Баженов уточнил, что, помимо Симферополя, речь идет о 39 населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Он призвал крымчан не делать «сверхмерные запасы» воды и предупредил о возможном увеличении количества аварий на сетях после введения графиков.

В начале 2020 года в Крыму обмелели многие водохранилища. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе.

В Симферополе проживают около 350 тысяч человек, в сутки город потребляет до 160 тыс. кубометров воды. Основными источниками воды для города являются три водохранилища, которые наполняются за счет дождя и снега: Симферопольское емкостью 36 млн куб., Партизанское на 34 млн куб. и Аянское на 3,9 млн куб. По информации Баженова, два первых сейчас заполнены примерно на 20%, третье - наполовину.

До аннексии Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла.