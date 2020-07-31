Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко относительно отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом во время брифинга заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Как пояснил глава ГБР, уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался пятый президент Украины, на самом деле касалось не Томоса, а касалось отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве Романа Трубы и сейчас закрыто.

«Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело пока закрыто. Следователями не установлено признаков уголовного правонарушения, которое подпадает от статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений», - отметил Соколов.

По его мнению, отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства. Руководитель Бюро также предостерег публичных деятелей от политизации работы ГБР и спекуляций на религиозные темы.

«ГБР действует исключительно в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии. По этому поводу нами проведены консультации с представителями различных религиозных общин, к которым доказана позицию Государственного бюро расследований», - резюмировал Соколов.

Напомним, 18 июня стало известно, что против пятого президента Петра Порошенко возбудили уголовное дело якобы за создание поместной Православной церкви Украины. Первым об этом новом деле рассказал сам Порошенко.

Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко опроверг, что предметом одного из расследований Государственного бюро расследований в отношении Порошенко стал Томос.