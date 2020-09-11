В понедельник, 14 сентября, «Слуга народа» проведет заседание фракции. Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает НВ.

По ее словам, главной темой заседания фракции будет бюджет на 2021 год, однако нардепы обсудят и кадровые перестановки.

«В понедельник мы рассчитываем провести заседание фракции и обсудить повестку дня недели. Конечно, вопрос кадровых перестановок — очень медийная тема. О ней много говорят в прессе и, конечно, мы бы хотели его обсудить на фракции обсудить», — пояснила Кравчук.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил о возможных кадровых перестановках в Кабмине.