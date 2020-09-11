Компетентные органы должны разобраться в правдивости информации, которую озвучил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, передает «Гордон».



По мнению Корниенко, в интервью Богдана было много разных предположений и допусков. Корниенко также добавил, что после отношений Украины и России в последние 6-7 лет «чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать «сотрудничает с Российской Федерацией».

«Там (в интервью. – Ред.) много было разных фантазий, предположений и допусков. Были ли там факты, надо, действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало очень высокохудожественно. Мы же понимаем, что на шестом или седьмом году событий, которые в Украине происходят в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать «сотрудничает с Российской Федерацией», – заявил Корниенко.

Напомним, 10 сентября бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что покинул территорию Украины после интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором говорилось о работе на Владимира Зеленского.

В Государственном бюро расследований заявили, что 9 сентября 2020 в интервью одному из изданий Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмену пленными и ряда других договоренностей, непредусмотренных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи ГБР пригласили Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля.