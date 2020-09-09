Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя ОБСЕ.

У Зеленского заявили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

После этого Главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин отменил свой приказ об обстреле позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка.

Состояние бывшего политзаключенного Владимира Балуха, которого накануне нашли избитым, остается тяжелым, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Верховной Раде хотят ввести использование электронных доказательств и обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователя в интернете.

По состоянию на 9:00 9 сентября в Украине зафиксирован 2551 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

В Офисе президента считают, что новый локдаун пока не реалистичен, а у местных властей достаточно полномочий и финансов, чтобы защитить население от коронавируса.

Кабинет Министров принял решение об отмене прохождения самоизоляции при пересечении КПВВ для абитуриентов и соискателей образования со временно оккупированных территорий Украины, которые планируют или уже учатся на подконтрольной правительству Украины территории.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не выдал бы Украине задержанных в республике боевиков ЧВК Вагнера.

Министерство юстиции подало в Высший совет правосудия жалобу на судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка из-за решения о взыскании около 10 млрд гривен с Приватбанка в пользу компаний братьев Суркисов без рассмотрения дела по существу.

С 11 сентября в Украине начнут работу областные прокуратуры.

В Одесской области Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки стоимостью примерно 17 млн долларов США по теневым расценкам.

Ивано-Франковск подал в суд из-за установления Кабмином карантинных зон.