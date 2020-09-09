С 11 сентября в Украине начнут работу областные прокуратуры. Соответствующий приказ генпрокурора опубликован в газете «Голос Украины».
«Приказом генерального прокурора от 08 сентября 2020 № 414 11 сентября 2020 определено днем начала работы областных прокуратур», – говорится в сообщении.
Предусматривается, что 11 сентября начнут работу прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская областные прокуратуры и Киевская городская прокуратура.
Также на правах областных прокуратур начнут будут действовать Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона, Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона и Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.
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