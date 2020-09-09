Окружной административный суд Киева просят признать противоправными и недействительными определенные пункты постановления Кабинета Министров Украины №641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».
Как сообщила пресс-служба суда, истцом в данном иске указан Ивано-Франковский городской совет.
В частности, речь идет о пункте 1-36 данного постановления, в том числе и по установлению «зеленого», «желтого», «оранжевого», «красного» уровня эпидемиологической опасности распространения COVID-19. Также соответствующим постановлением определен ряд запретов в зависимости от установления уровня эпидбезопасности.
Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.
Ранее Черновицкий городской совет высказал намерение подать в суд на правительство в связи с отнесением города к «красной» зоне карантина.
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