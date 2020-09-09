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Состояние бывшего политзаключенного Владимира Балуха, которого накануне нашли избитым, остается тяжелым, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко 

«От врачей БСП, где находится Балух: «Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания». К сожалению, пока такая неутешительная информация», – написала она.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего узника Кремля, общественного активиста Владимира Балуха избили. У него сломана рука и ключица.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

По факту избиения Балуха начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой).

 
ForUm

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