также в разделеОбщество
СМИ: ТКГ проводит внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе 14
С апреля смертность от коронавируса в Украине сократилась на 30% 21
В ВСУ зафиксирован антирекорд по числу больных COVID-19 14
В Украине с 11 сентября заработают областные прокуратуры 27
Минюст подал в ВСП жалобу на судью Вовка из-за решения по Приватбанку 22
Состояние Балуха остается тяжелым, он подключен к аппарату ИВЛ 34
В Украине зафиксирован 2551 новый случай COVID-19 49
Израиль направит в Умань своих полицейских 20
Сутки на Донбассе прошли без обстрелов 8
Политолог: На Донбассе в среду могут начаться боевые действия 49
8 сентября. Картина дня 18
СМИ: Глава Львовского облсовета госпитализирован с COVID-19 22
Правоохранители установили, где Балух находился накануне нападения 81
Балух перенес операцию на голове, его состояние стабильно тяжелое 129
Из-за ДТП Украина теряет почти 70 миллиардов в год 24
После запуска автофиксации нарушений ПДД еще не оспорили ни один штраф 11
Двух организаторов пирамиды B2B Jewelry отправили под домашний арест 25
МВД внедряет в Украине «фантомные патрули» 18

В Офисе президента считают, что новый локдаун пока не реалистичен, а у местных властей достаточно полномочий и финансов, чтобы защитить население от коронавируса.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина.

«Новый локдаун пока не реалистичен. Постараемся обойтись адаптивными сценариями. Потому что важно не заморозить экономику полностью. У нас отдельные отрасли и в «адаптивке» сильно провисают», - объяснил Подоляк.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров Украины не планирует вводить такой же жесткий карантин, как это было весной.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3280 грн.
21
Теги