В Офисе президента считают, что новый локдаун пока не реалистичен, а у местных властей достаточно полномочий и финансов, чтобы защитить население от коронавируса.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина.

«Новый локдаун пока не реалистичен. Постараемся обойтись адаптивными сценариями. Потому что важно не заморозить экономику полностью. У нас отдельные отрасли и в «адаптивке» сильно провисают», - объяснил Подоляк.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров Украины не планирует вводить такой же жесткий карантин, как это было весной.