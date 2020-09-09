Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не выдал бы Украине задержанных в республике боевиков ЧВК Вагнера. Его слова приводит главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который присутствовал на встрече с Лукашенко во вторник, сообщает УНИАН.

По его словам, Лукашенко долго говорил о «вагнеровцах». «Смысл такой: ему поступила информация с границы между Россией и Беларусью, что на территорию Беларуси заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. Причем она поступила от водителя автобуса, который, как он сказал, не сотрудник спецслужб, не агент, ничего - просто обычный белорус. И он проявил бдительность. Лукашенко сказал наблюдать за этим человеком», - рассказал Бабаян.

После этого Лукашенко якобы приказал спецслужбам контролировать перемещение боевиков. После их задержания появилась информация, что они должны были лететь в Стамбул. «Я тогда вызвал к себе руководителей спецслужб, и я тогда обратился и к Украине, и к России с просьбой прислать прокуроров, но они не приехали. И тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали «мы хотим в Россию». И, собственно, они уехали», - процитировал он слова белорусского президента.

Кроме того, по словам Бабаяна, Лукашенко отметил, что Беларусь не выдала бы этих граждан Украине, если бы официальный Киев потребовал этого.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевиков иностранной частной военной компании Вагнера.

Офис генерального прокурора 11 августа 2020 обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков «Вагнера», задержанных 29 июля.

Президент Владимир Зеленский назвал выдачу боевиков России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.