Кабинет Министров принял решение об отмене прохождения самоизоляции при пересечении КПВВ для абитуриентов и соискателей образования со временно оккупированных территорий Украины, которые планируют или уже учатся на подконтрольной правительству Украины территории, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.
Соответствующие изменения в п. 20 постановления от 22 июля 2020 № 641 Кабинет Министров внес сегодня на своем заседании.
Изменения также предусматривают, что кроме лиц, зачисленных на обучение в учреждения образования, которые намерены вступить в учреждения образования или уже учатся в учебных заведениях, расположенных на подконтрольной правительству Украины территории, самоизоляцию может не проходить один из родителей (усыновителей), опекунов, опекунов или других законных представителей, сопровождающих абитуриентов, студентов или учеников.
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