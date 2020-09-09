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В Одесской области Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки стоимостью примерно 17 млн долларов США по теневым расценкам, сообщает пресс-центр СБУ.

Нелегальный груз прибыл в Морской торговый порт «Южный» в контейнере с бананами. Во время углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили в середине контейнера 2 сумки со 100 килограммами кокаина, расфасованными в брикеты.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина.

Операция проводилась совместно с Государственной пограничной и таможенной службами под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.
ForUm

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